روى الكاتب نجيب الزامل قصة نادرة حصلت معه في صالة الانتظار بمطار جدة، حيث تفاجأ بزوجين أخبراه أنهما كانا قد تطلقا بعد زواجهما بشهر، غير أنهما قرآ مقالاً له بعنوان “كي لا تمزقا القصة” يتضمن نصائح للأزواج الجدد، وقررا عقب ذلك العودة لبعضهما وإنهاء الخلاف.
وقال الزامل وفقاً لـ”العربية.نت” إنه كان يجلس منتظراً طائرته بمطار جدة، بينما كان يجلس أمامه زوجان وفتاة صغيرة، وكانا يحدّقان فيه، قبل أن تبادره الزوجة الشابة قائلة: “نعم، إنه أنت.. شفت بنتي هاذي، لو ما الله سبحانه ثم أنت، كان ما خرجت للدنيا، ولا أنا وجوزي كنا مع بعض!!”.
وأوضحت السيدة أنها وابن عمها تطلقا بعد شهر واحد فقط من زواجهما، وأُصيب والدها بعارض صحي حزناً على طلاقهما، وقام والدها بإرسال صورة من المقال لها وواحدة لزوجها، فقرأ كلٌ منهما المقال، ولم يمض سوى أسبوع واحد حتى تحول الطلاق إلى عرس جديد، بعد أن أثّر فيهما المقال، ورُزِقا لاحقاً بابنتهما.
وأشار الكاتب الزامل إلى أنه تلقى قبل سنوات هدية من شخص مجهول، وحاول جاهداً معرفة مرسِلها ولكن دون جدوى، غير أن السيدة فاجأته مرةً أخرى عندما أخبرته أن والدها هو مَن أرسل تلك الهدية؛ عرفاناً له دون ذكر اسمه.
وذكرت أنها طلبت من والدها الاتصال بالزامل لتخبره بالهدية والقصة، ولكن الوالد رفض بشكل مطلق، إلا إذا قابلته بدون أي ترتيب مسبق، وهو ما كانت تتوقع استحالة حدوثه.
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