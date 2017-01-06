كشف ابن زوج المُسنة التي قُتلت على يد خادمة آسيوية بالرس، أن المغدورة كانت في الثمانين من عمرها وكانت مُقعدة ولا تتحرك داخل المنزل إلا بكرسي متحرك، مشيراً إلى أن الخادمة لم تكن على خلاف مع أحد في الأسرة، وأنها استقدمت قبل عام ونصف، ولم تكن كثيرة الشكوى.
وأوضح ابن الزوج، وفقا لـ”عكاظ”، أن أحداً لم يتوقع أن تعتدي الخادمة وهي في الأربعين من العمر على امرأة مسنة، حيث كانوا يعاملونها بشكل جيد، مؤكداً أنهم الآن في انتظار نتائج تحقيقات شرطة منطقة القصيم.
وكان المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أوضح الأربعاء الماضي أن الشرطة تلقت الإثنين بلاغاً يفيد باعتداء خادمة بالضرب على مسنة مسببة لها عدداً من الإصابات الجسيمة، وأن المسنة نقلت إلى المستشفى، لتتوفى الأربعاء متأثرة بإصابتها، مؤكداً أن شرطة الرس أودعت الخادمة في التوقيف لاستكمال التحقيق معها.
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