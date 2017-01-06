توفي رجل وامرأتان، وأصيب أربعة من عائلة واحدة في حادثة سيارة (صالون) على طريق بيشة ـ الرين بمنطقة عسير.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الشهري أن ثلاث فرق إسعافية باشرت الحادثة، ونقلت الحالات إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.
توفي رجل وامرأتان، وأصيب أربعة من عائلة واحدة في حادثة سيارة (صالون) على طريق بيشة ـ الرين بمنطقة عسير.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الشهري أن ثلاث فرق إسعافية باشرت الحادثة، ونقلت الحالات إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.
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