احتفت ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين بمحافظة الخرج خلال الأسبوع المنصرم بذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله مقاليد الحكم حيث جدد الجميع البيعة و الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين من خلال برنامج نظم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا وقد احتوى البرنامج على العديد من الفعاليات منها الكلمات الطلابية التي القوها على زملائهم في الفصول عروض مرئية عن سيرة سلمان الحزم والعزم وانجازاته في عامين من العطاء والحب وبعضًا من قصائد الحب التى كتبت في الملك سلمان.
سائلين الله بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .. ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليسير بنا ونحن معه إلى مصاف الدول المتقدمة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج