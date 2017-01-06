كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 215 مطلوباً أمنياً منذ بداية العام الهجري الجديد وحتى الآن، لافتة إلى أن الأجانب يشكلون نسبة 14 % منهم.
وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أن المطلوبين الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيمات إرهابية، ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب والتحريض على الدولة.
وذكرت أن عدد الأجانب في قائمة الموقوفين بسجون المباحث بلغ 835 مسجوناً، حيث تصدرت الجنسية اليمنية النسبة الأعلى بعدد 284 شخصاً، تلتها الجنسية السورية بـ 217 سجيناً، ثم الجنسية الباكستانية بعدد 68 شخصاً.
ولفتت المصادر إلى أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بلغ حوالى 5080 موقوفاً، يشكل السعوديون النسبة الأعلى منهم، مبينة أن متوسط أعمار المقبوض عليهم بلغ 35 سنة.
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