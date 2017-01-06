تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعاً صوتياً قيل إنه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أثناء إجرائه اتصالا بمركز المعلومات وتعزيز الصحة التابع للوزارة، دون أن يكشف عن هويته.
ووجه الوزير للموظفة التي ردّت على اتصاله عدة أسئلة عن الخدمات التي يقدمها المركز، كما حرص على التأكد من تواجد الكادر الطبي الموكل بالإجابة عن الاستفسارات والاستشارات الطبية، قبل أن يكشف لها عن اسمه.
وبعد أن كشف عن هويته، بادر الربيعة إلى تصحيح بعض المعلومات؛ حيث أوضح للموظفة أنه بالإمكان تحديد مواقع مراكز الرعاية الصحية عبر تطبيق “خرائط جوجل”، بعدما كانت تظن أنه ممكن فقط عبر الدخول لموقع الوزارة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج