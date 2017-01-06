كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر إعادة النقاط الـ3 إلى نادي الاتحاد بعد إغلاق قضية المحترف السابق مانسو.
وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “خاص.. الفيفا يعيد النقاط الثلاثة كاملة لنادي الاتحاد.. مبروك لمدرج الذهب”.
يشار إلى أن نادي الاتحاد كان قد فقد 3 نقاط من رصيده في بطولة الدوري بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب قضية المحترف السابق مانسو، وعدم حصوله على مستحقاته المالية بشكل كامل.
وفق “أخبار 24”.
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