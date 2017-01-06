كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال معرض مكافحة السحر والشعوذة المقام في المدينة المنورة، عن عدة علامات تدل على كون الشخص ساحراً أو كاهناً.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن من بيّن تلك العلامات سؤال المريض عن اسمه واسم أمه، وأن يطلب حيوانًا فيذبحه بصفة معينة ولا يذكر اسم الله عند الذبح، أو تلاوة العزائم والطلاسم والتمتمة بكلام غير مفهوم، أو طلبه لأشياء غريبة من باب التعجيز، وإخبار الشخص باسمه واسم أمه، أو البلد التي جاء منها، أو المشكلة التي جاء من أجلها.
ويهدف المعرض إلى توعية المجتمع بخطورة السحر والشعوذة وأثرها على عقيدة الفرد والمجتمع، وضرورة المحافظة على القيم الأساسية للإنسان المسلم، بما يضمن سلامة عقيدته، ومحافظته على الأدعية المأثورة.
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