ينتظر أن يصل يوم غدٍ السبت إلى الرياض التوأم المصري الملتصق “منة ومي” إسلام صقر، بصبحة والديهما، لإجراء الفحوضات لمعرفة إمكانية فصلهما، بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاجهما بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.
من جانبه أعرب والد التوأم عن سعادته، معتبراً توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإجراء الفحوصات اللازمة لهما لمعرفة إمكانية فصلهما موقفا إنسانياً نبيلاً، وأنه رفع عن كاهله وكاهل أسرته معاناة استمرت لسنة ونصف، قضوها بحثاً عن العلاج.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بعلاج التوأم السيامي، فيما أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفحوصات ستجرى للتوأم لمعرفة إمكانية فصلهما، كون أنهما ملتصقتان من الجهة الخلفية للرأس، وهناك بعض الأغشية والأوعية حول المخ مشتركة بينهما. وفق “أخبار 24”.
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