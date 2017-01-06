نجح طلاب فرع الكلية التقنية بطريف بمنطقة الحدود الشمالية في تشغيل محرك سيارة بالماء، بعد تحويله إلى غاز، يسهم في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 40%، ما يقلل من نسبة الغازات الضارة المنبعثة من المحركات المشغلة بالوقود.
وأوضح مدير فرع الكلية علي عويد العنزي، وفقاً لـ”الشرق”، أن المشروع كان بمبادرة تقدم بها عددٌ من المتدربين، ويقوم على فكرة تشغيل محرك مركبة بالماء بدلاً عن البنزين، وذلك بواسطة خلية “هيدروجينية”.
وأضاف العنزي، أن الكلية تبنت المشروع، وتم تنفيذه على إحدى السيارات بالكلية، بمشاركة عدد من المهندسين والمتدربين، مؤكداً نجاح المشروع بشكل كبير، وإصرار المتدربين على تطوير الفكرة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج