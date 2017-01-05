أظهرت لقطات مصورة للمواطنين اليمنيين العائدين من معتقل جوانتانامو، لحظات مؤثرة خلال لقائهم بعائلاتهم وأقاربهم فور وصولهم لمطار الملك خالد الدولي مساء اليوم الخميس.
وبدا المواطنون اليمنيون الذين تم الإفراج عنهم في الفيديوهات التي نشرها الصحفي منصور الشهري، وهم يجلسون مع عائلاتهم بشكل حميمي بعد فراق طويل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الموقوفين وصلوا إلى المملكة مساء اليوم، وهم كل من :- محمد رجب صادق أبو غانم، سالم أحمد هادي بن كناد، عبدالله يحيى يوسف الشبلي، محمد علي عبدالله محمد باوزير.
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