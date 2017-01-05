سببت حفرة في تعرض شاب كان يقود سيارته على طريق التخصصي بالقرب من مرور الناصرية بالرياض لإصابات متنوعة، ما أدى إلى دخوله للعناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية.
وكان الشاب عائداً من عمله في الساعة الرابعة من فجر أمس (الأربعاء)، وفقا لـ “سبق”، وتفاجأ بحفرة عميقة مليئة بالمياه تتوسط شارع التخصصي.
وحاول الشاب تلافي الحفرة إلا أن مركبته ارتطمت بجزء منها وانحرفت ناحية الرصيف ما أدى إلى إصابته بإصابات متنوعة ودخوله العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج