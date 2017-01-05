وثق تقرير مصور جولة ميدانية لفرق التفتيش التابعة لوزارة العمل في محافظة جدة، قامت بها مؤخراً للوقوف على تطبيق قرار توطين محلات بيع الجوالات وصيانتها بنسبة 100%، بمشاركة الجهات ذات الصلة، حيث تم خلالها رصد العديد من المخالفات، أبرزها انتحال صفة السعوديين للتحايل على القرار.
وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة محلية قيام الفرقة برصد العديد من المخالفات، وآلية عملها في تتبع المخالفين الذين يراهنون على تراخي فرق التفتيش لتفاجئهم بحضورها في كل مرة.
وجاء أبرز تلك المخالفات في التحفظ على مقيم من الجنسية اليمنية يلقب بـ “الشاكوش” والذي انتحل في بداية الأمر صفة سعودي من منطقة جازان، مؤكدا أن بطاقة الأحوال ليست بحوزته، ليعترف بعد تضييق الخناق عليه بأنه يمني الجنسية.
وبين صاحب المنشأة بحسب “عين اليوم” التي يعمل بها “شاكوش” أنه تم خداعه، مشيراً إلى أنه كان يماطله في إحضار هويته وقال له إنه سعودي، لتنهي اللجنة جولتها بكتابة تقريرها وتسلمه للجهات المختصة.
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