اقامت إبتدائية الملك عبدالعزيز حفل تكريم وتوديع للأستاذ / سلطان عسكر الثقفي معلم التربية الفنية بعد خدمة في التعليم ٣٦ عام والجدير بالذكر ان تقاعدة في نفس المدرسة التي بداء تعليمة الابتدائي فيها وعاد لها معلم في اخر خدماته التعليمية وتقاعد منها .
واقيم الحفل بحضور الزملاء من المعلمين وأقارب المتقاعد و مدير الملك عبدالعزيز علي بن ناصر اليامي وفهد غنيم الغامدي مدير إبتدائية احمد بن حنبل بالهياثم والقى الاستاذ عبدالله بن مجول الدوسري كلمة المعلمين اوضح فيها مسيرة المتقاعد وبعض إنجازاته وأعماله المميزة والمعارض الفنية الناجحة التي نافس عليها على مستوى المحافظة وحقق نجاحات ومراكز متقدمة اثبت فيها نجاحة العملي .
هذا وقدمت إدارة المدرسة هدايا فاخرة وتذكارية للإستاذ سلطان ،وقدم أقاربة عدد من الهدايا المميزة والخاصة بهذا المناسبة .
والخرج اليوم بدورها تتقدم بالتهنئة للمتقاعد وتتمنى له التوفيق والسداد .
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