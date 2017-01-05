أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم (الخميس) عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم في المملكة.
وأوضح المتحدث الأمني في بيانٍ أن الموقوفين وصلوا إلى المملكة مساء اليوم وهم كل من :- محمد رجب صادق أبو غانم، سالم أحمد هادي بن كناد، عبدالله يحيى يوسف الشبلي، محمد علي عبدالله محمد باوزير.
وأضاف أنه تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم، كما بين أنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة كانت قد استضافت في تاريخ 9/ 7 / 1437هـ تسعة مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق.
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