أصدرت لجنة الفصل في المنازعات المالية قراراً بإلزام عدد من المتهمين بدفع غرامات مالية ودفع الخسائر المتجنبة على محافظهم الاستثمارية بعد حصولهم على معلومات داخلية متعلقة بأسهم شركة “موبايلي”، ما يعد مخالفة لنظام التداول في السوق المالية.
ويبلغ مجموع المبالغ المالية التي ألزم المتهمون بدفعها 315 مليون ريال، تمثل قيمة الخسائر المتجنبة، كما ألزم كل واحد منهم بدفع غرامات تتراوح ما بين 100 و200 ألف ريال، كما طالبت اللجنة بسجن المتهمين لمدد تتراوح ما بين عام واحد وعامين.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تصرح بأسماء المتهمين بسبب كون هذا القرار غير نهائي، ويحق للمتهمين استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج