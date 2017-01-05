تفاعلت الجماهير الاتحادية الكبيرة مع والد نجم الاتحاد والمنتخب الكويتي فهد الأنصاري،الذي دائماً ما يعبر عن حبه وعشقه للعميد في كل الأوقات عند الفوز والخسارة والتعادل عبر حسابه على تويتر ،وأخرها مباراة الخليج ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين.
حيث قال إبراهيم الأنصاري في أعقاب التعادل الاتحادي ضد الخليج بهدف لمثله : ” قسماً تألمت بالتعادل بتألم جمهور النمور .. قسماً بالله صارالإتحاد وجمهوره عشقي وحبي وعسى يعوضونها يارب”.
ولاقت تلك التغريدة المعبرة لوالد الفنان الكويتي ” فهد الأنصاري ” تجاه الفريق الاتحادي صدى واسع وكبير لدى جميع الاتحاديين الذين أثنوا وأشادوا بشدة بوالد ” سقراط ” وبحبه وعشقه للفريق الاتحادي فلفي السراء والضراء. وفق “النادي”.
وعبروا له عن مدى حبهم له ولنجله فهد داخل الملعب وخارجه ،وطالبوه بحسم تجديد تعاقد الدولي فهد الأنصاري مع الاتحاد في أقرب وقت ممكن ونسيان التعادل أمام الخليج ،وأكدوا ثقتهم الكبيرة في فهد وزملائه على إستعادة إنتصاراتهم والوصول لصدارة ترتيب دوري جميل للمحترفين مرة أخرى بالجولات القادمة وحصد لقب الدوري بنهاية المطاف.
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