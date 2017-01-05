قرر المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستغناء عن ستة لاعبين دفعة واحدة خلال التقرير الفني الذي قدمه لإدارة النادي.
وأكد سييرا في تقريره عدم حاجته لستة لاعبين خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي مانحًا الضوء الأخضر لسلمان الصبياني وقصي الخيبري وريان صديق وتركي الجلفان والخضير والريو.
ويسعى مجلس إدارة النادي برئاسة حاتم باعشن، لحل بعض مشكلات النادي مثل محاولة الحصول على تعويضات جراء انتقال اللاعب سعيد المولد، بعدما أكد عبدالله البرقان مدير لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، أن القضية حاليًا في غرفة فض المنازعات في الفيفا والقرار الأخير سيصدر قريبًا. وفق “عاجل”.
وهناك أيضًا قضية استعادة النقاط الثلاث المخصومة وذلك برفع خطاب مشترك بين نادي الاتحاد ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني مانسو يؤكد أن مستحقات الأخير تم سدادها بالكامل.
وأخيرًا حل مشكلة اللاعب البرازيلي سوزا؛ حيث يسعى باعشن لتخفيض المبلغ المطلوب من الاتحاد دفعه وهو 19 مليون دولار.
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