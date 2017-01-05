كشف عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللجنة لم يصلها أي خطاب رسمي يفيد بتوقيع اللاعب إلتون جوزيه، لنادي القادسية.
وقال البرقان، في تصريحات إذاعية: “لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى نهاية فترة اليوم يفيد بتوقيع اللاعب إلتون لنادي القادسية”.
وأعلنت إدارة نادي القادسية أمس الأربعاء، توقيعها رسميًا مع إلتون جوزيه، لاعب الفتح السابق، والمسيمير القطري الحالي، ورفعت أوراق تسجيله إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لطلب بطاقته الدولية من الاتحاد القطري لكرة القدم.
ولعب إلتون (30 عامًا) للفتح بين عامي 2011 و2016، قبل رحيله المفاجئ بعد نهاية الموسم الماضي، ويعتبر أحد أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري السعودي. وفق “أخبار 24”.
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