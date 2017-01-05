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أعلنت وزارة الصحة أسماء 700 خريج وخريجة من المقبولين في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية.
و اوضحت الوزارة انه لمعرفة حالة القبول ادخل رقم السجل المدني عبر الرابط التالي من هنا
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