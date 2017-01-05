أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء اليوم (الخميس) إعفاء مدير أحد المراكز الصحية من مهامه، على خلفية تداول مقطع فيديو لعمال نظافة يقومون بمباشرة مهام الصيدلي بالمركز.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن، قيام عمال نظافة بمركز صحي بمحافظة الأحساء بمباشرة مهام الصيدلي عبر تعبئة قطرات الماء الطبية، دون حضور الصيدلي أو الطبيب.
وأوضحت المديرية في بيان لها أنه بالإشارة إلى الفيديو المذكور، فقد تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات المقطع المتداول والتحقيق مع جميع الأطراف.
وأضافت أن اللجنة خلصت إلى إعفاء مدير المركز الصحي من مهامه، وإصدار عقوبة الحسم، ونقل الصيدلي من مقر وظيفته إلى مركز صحي آخر، ومحاسبة مقاول الصيانة والنظافة لمخالفته بنود العقد.
وفق “أخبار 24”.
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