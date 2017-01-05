كرم سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار صباح اليوم الخميس رائد وطلاب الفصل المثالي بثانوية الأمير سلمان بن محمد بالدلم الحائزين على المركز الأول على مستوى مدارس المحافظة في الفصل الدراسي الأول لهذا العام ، وذلك بقاعة الأمير الدكتور محمد بن سلمان للتدريب والتطوير بالمدرسة.
بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان.
بدأ التكريم بكلمة لقائد المدرسة الأستاذ سلطان آل عسكر رحب من خلالها بمدير التعليم والحضور معربا عن سعادته بهذه الزيارة والتكريم لطلاب الفصل المثالي لتحفيزهم وتشجيعهم لمزيدا من التفوق والعطاء .
ثم تحدث مدير التعليم لأبنائه الطلاب وشكرهم على هذا التميز والتفوق على مستوى طلاب المحافظة ، مؤكداً على حرص إدارة التعليم وتسخيرها لكافة الامكانيات لجميع طلاب المحافظة للتقدم والتفوق في جميع المجالات وإن هذه الجوائز التي تقدم لكم من قبل إدارة التعليم يأتي للتعبير عن مدى سعادتنا وفخرنا بكم وبذل المزيد من الجد والاجتهاد والانتظام .
بعد ذلك سلم مدير التعليم الجوائز لأبنائه الطلاب ودرع التفوق لرائد الفصل الأستاذ محمد السيف وشهادة المركز الأول لقائد المدرسة وكذلك تكريم للطالب عبدالله بن فهد القحيز الحائز على المركز الأول في اولمبياد اللغة العربية على مستوى المحافظة ، وفي ختام اللقاء سلم قائد المدرسة درع يحمل عبارات الشكر والتقدير لمدير التعليم على هذه الزيارة .
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