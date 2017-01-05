وجه سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج د.عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار إستناداً لما ورد في الأدلة التنظيمية لجائزة التعليم للتميز إعتماد تنفيذ الخطة الإجرائية لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة كلاً فيما يخصه ، والرفع لإدارة الجودة الشاملة أمانة التميز بتقرير تفصيلي بعد إنتهاء الدورة الحالية لكل ماورد في الخطة وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 1438/8/5 هـ .
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مدير التعليم يعتمد تنفيذ الخطة الإجرائية لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة
مدير التعليم يعتمد تنفيذ الخطة الإجرائية لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة
الخرج اليوم - سعود الحربي :
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