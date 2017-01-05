تم بحمد الله وتوفيقه إقامة ورشة ( هندرة القيادة المدرسيه ) وفق مستجدات الميدان التربوي وتطبيق المنظومة الرابعة والذي أقامته رئيسة قسم القيادة المدرسيه أ. نورة الشهراني بحضور مديرة قسم الإشراف التربوي أ. شاديه القحطاني وكذلك مساعدة الإشراف التربوي أ.نوال الراضي ومشرفات القيادة المدرسيه أ. غزيل العتيبي وأ . سماح ال ذيبان وأ. مريم الخيبري وإ. فوزية باطرفي .
افتتحت الورشة أ. نورة الشهراني بالترحيب بمديرة الإشراف وجميع الحاضرات ، بعد ذلك وضحت فيه معنى القيادة التحويليه وعرجت فيه على العمليه الإشرافية للقيادة للمدرسية ومهام المشرفة الاداريه المحاور اسس وقيم العمل الإشرافي والمتمثلة في التعاون والعمل بروح الفريق .التؤامة.الاخلاص الامانة الدقة والسرعة في الإنجاز ، هيكلة أعمال القيادة المدرسية الإشرافية ، إعادة توجيه الأعمال الإدارية والتنظيمية لمسارات تتوافق مع رؤية 2030 ، قولبة الخطة التشغيلية المعتمدة للشعبة وفق المستجدات ، متابعة الأعمال القائمة واستكمال متطلباتها ، مناقشة الصعوبات التي تواجهها القيادة المدرسية الإشرافية ، طرح الطموحات والتطلعات المستقبلية والتمهيد لعملية تاسيس البنى التحتية لها .
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