إقامت ثانوية صقر الجزيرة الليلة يوم الأربعاء 1438/4/6 هـــ حفل اليوم المفتوح بعد صلاة المغرب برعاية سعادة مديرتعليم الكبار بإدارة التعليم الأستاذ : عبدالله السيف والمشرف التربوي في تعليم الكبار الأستاذ : محمد الميمان وبحضور قائد ثانوية الفاروق الأستاذ : مزيد العنزي حيث بدأ الحفل بالقرأن الكريم بعدها إلقى قائد المدرسة الأستاذ : عبدالله الشهراني كلمته بهذه المناسبة وسعادته بتفاعل الدارسين بالحفل وحماسهم بعدها إلقى مدير تعليم الكبار الأستاذ : عبدالله السيف كلمته الذي أسهم في أهمية طلب العلم مهما كانت الصعوبات والتحديات التى يواجهها الدارس و بث روح الحماس والتفاءل بالوصول للهدف المنشود بعدها فقرة مسابقات ثقافية بين الدارسين كانت باشراف الأستاذ : عبدالله العنزي وتم توزيع الجوائز للفائزين وفي نهاية الحفل تقدم الحضور لتناول طعام العشاء .
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