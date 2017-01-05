أكد أحمد الفريدي، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم ، أنه لن يعود لتدريبات الفريق بعد فترة التوقف الحالية، التي يشهدها دوري جميل للمحترفين لكرة القدم بسبب معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي يقيمه هذه الأيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووفقا لـ «الميدان» قالت مصادر إن الفريدي اشترط على ناديه للعودة للتدريبات تسديد مستحقاته المالية والبالغة أكثر من خمسة ملايين وتأخرت لأكثر من ثمانية أشهر، مشيرًا إلى أنه أبلغ الفريدي المدرب الكرواتي زوران ماميتش بالقرار بعد انتهاء مواجهة الاتفاق.
هذا وتسعى الإدارة النصراوية لحل المشكلات التي تواجه الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين، خاصة أنها ألمحت الى عدم قدرته على جلب لاعبين محترفين جدد في ظل الأزمة المالية الصعبة، التي يعيشها النادي وبالتالي استمرار معاناة اللاعبين في تسلمهم رواتبهم الاحترافية، التي وصلت إلى سبعة أشهر.
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