اختتمت بثانوية الملك فهد صباح أمس الأربعاء فعاليات ملتقى الأمن الفكري الذي دشنخ مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار يوم الإثنين الماضي الموافق 4/4 يرافقه الرائد نايف السبيعي من الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية – رئيس لجنة فطن – الأستاذ خالد الحربي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور صالح الدويلة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمشرفين وقادة المدارس. والذي استمر لمدة ثلاثة أيام .
وقد تجول العبدالجبار والوفد المرافق له في المعرض المصاحب للملتقى ثم حضر الدورة التي اقيمت على هامش البرنامج والتي قدمها المستشار التدريبي محمد المعيقل وحضر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.
وأقيم في اليوم الثاني دورة عن الاعلام الجديد ودوره عن الأمن الفكري قدمها الإعلامي/ سعيد الأحمري مدير صحيفة عسير نيوز وقائد ثانوية النخبة ثم استمع طلاب المدرسة ومنسوبيها بعد صلاة الظهر الى فقرة توعوية بعنوان ” كيف تكون فطن ” قدمها قسم التوعية الفكرية بالمدرسة .
وفي اليوم الثالث كان الجميع على موعد مع الشيخ والداعية راجح العجمي وفقرة موعظة وقصيدة حضرها قائد المدرسة ووكيله ومعلموا المدرسة وعدد من أولياء الامور وقد تطرق الشيخ الى أن الشباب هم عماد المستقبل وأنهم مستهدفون من قبل الدول المعادية ثم قدم للجميع قصائد وطنية تهتم بهذا الجانب .
وفي نهاية البرنامج صرح قائد المدرسة بأن فريق العمل قدم هذا الملتقى الضخم أيمانا منهم بأن الأمن الفكري من أهم الاحتياجات والضروريات التي يحتاجها الجميع حتى تستقيم أمور المجتمع في دينهم ودنياهم لشموله لكافة جوانب الحياة
كما أن هذا البرنامج لا يقتصر على القضايا الفكرية فحسب بل يتعدى إلى الإهتمام بقضايا الشباب والمجتمع سواء كانت قضايا المخدرات, التدخين, التفحيط, الممارسات السلوكية السلبية, التعصب, الطائفية… إلخ وكل ذلك بتظافر الجهود بين مختلف الإدارات الحكومية والخاصة من أجل الوصول بإذن الله لأهداف سامية تحقق الإستقرار النفسي والإجتماعي والأمني ويكون كل شخص من هذا الوطن شريك ذا مسؤولية و وعي وإدراك يعي جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره.
ثم قدم شكر نيابة عن جميع منسوبي المدرسة لشركاء النجاح وفي مقدمتهم برنامج فطن بإدارة التعليم وكذك مؤسسة الحميان للدعاية والإعلان التي تكفلت برعاية البرنامج وأغلب أنشطة المدرسة . وكذلك للمكتب التعاوني والدعوة والارشاد بالمحافظة .
وأفاد الشهراني بأن المعرض استهدف جميع طلاب المدرسة وكذلك طلاب مدارس المحافظة من المرحلة المتوسطة والثانوية وقد استقبلت المدرسة العديد منهم كما أن اللجنة الاعلامية بالمدرسة ساهمت بالتعاون مع بعض الصحف الاعلامية على نشر البرنامج لاكبر نطاق ممكن كما اطلق في بداية البرنامج هشتاق
#الأمن_الفكري_بثانوية_الملك_فهد وتم وضع جائزة لأفضل تغريدة تحصل على أكثر أعادة تغريد وحضيت المسابقة بمنافسة فوية بين عدد من طلاب المحافظة
وفي الختام قدم قائد المدرسة شكره وتقدير لفريق العمل وعلى رأسهم رائد النشاط الأستاذ/على الهذيل ومنسق فطن الأستاذ/ تركي الزهراني وأمين مركز المصادر الأستاذ / محمد الغملاس ولكل زملاؤه بالمدرسة وعلى رأسهم وكيل المدرسة الاستاذ مهدي القرني على اسهامهم المباشر والغير مباشر وتعاونهم لإنجاح مثل هذه البرامج المباركة سائلا” المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا في ظل حكومتنا الرشيدة .
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