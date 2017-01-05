أكدت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي إلى أنه الى تاريخ اليوم 5 يناير 2017 لم يتقدم أي نادي من أندية دوري جميل للمحترفين بتقارير الحوالات البنكية للاعبين والتي طلبتها اللجنة إلى نهاية شهر 11 – 2016 .
وبذلك يعني أنه لن يستطيع أي نادي من أدية دوري جميل من تسجيل اللاعبين وقيد أسماء الاجانب أو المحليين المحترفين في كشوفات النادي مالم يستوفوا الطلب .
وتأكدت التغييرات لدى أغلب أندية دوري جميل في مقدمتهم نادي القادسية الذي أنهى إجراءات التعاقد مع البرازيلي إلتون خوزيه .
ويأتي الأهلي ثانياً بعد أن أعلن مدير المركز الاعلامي بالنادي الاهلي ماجد افهمي عن عمل مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي لويز كارلوس وإنهاء اجراءات التعاقد مع سعيد المولد . وفق “أخبار 24”.
والهلال هو الثالث أيضاً يرغب في إستبعاد البرازيلي تياغو ألفيس وإستبداله بمهاجم أرجنتيني .
وفي النصر والاتحاد رضى تام على الاجانب بينما الشباب تلقى صفعة قوية بحرمانه من التسجيل في الفترة الشتوية الحالية بالرغم من حاجته لقيد أكثر من لاعب لدعم الفريق كما صرح مسبقاً سامي الجابر مدرب الفريق .
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