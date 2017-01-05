تنوي لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحويل أوراق شكوى ضد أحمد البحراني المنسق الإعلامي السابق باللجنة، إلى الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتضمنت الشكوى المطالبة بالأجهزة الخاصــة باللجنـــة من كاميرا تصويــر (فوتوغرافي) وأخرى فيديو وجهازين (لابتوب) كانت بحوزته ورفض تسليمها، قبل انتقاله إلى قسم المالية في اتحاد القدم ومباشرته الأحد الماضي.
وكشف لـ”الرياضية” مصدر أن الأجهزة ليست عهدة على البحراني ولكن تم تأمينها من ميزانية الدورات التحكيمية قبل 3 سنوات.
وينتظر أن تقدم الشكوى إلى عزت اليوم الخميس للمطالبة بالأجهزة حتى تستفيد منها لجنة الحكام ودائرة التحكيم.
وكان عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق وأحمد البحراني المنسق الإعلامي قد غادرا أمس الأول قروب (الواتس أب) الخاص باللجنة الرئيسية بعد نهاية عمل الأول وانتقال البحراني إلى اللجنة المالية.
من جهته، اعترف لـ”الرياضية” أحمد البحراني المنسق الإعلامي السابق للجنة الحكام الرئيسية بوجود الأجهزة الخاصة بلجنة الحكام لديه، مؤكداً أنه سيسلمها إلى عمر المهنا مع الموقع الإلكتروني للجنة.
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