أوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنه كان يجب على اتحاد الكرة السابق تسديد غرامة نادي الاتحاد التي تسببت في خصم 3 نقاط من رصيده وتأثيرها على سلم ترتيب الدوري .
وذلك من خلال حديثه لبرنامج كورة حيث قال المسحل: كان يجب على الاتحاد السابق تسديد الغرامة خاصة وأن المبالغ ليست بالكبيرة وأن القرار يعتبر نافذ وصريح ومعروفة تبعاته ومن ثم مخاطبة نادي الاتحاد وخصم المبلغ من مستحقاته. وفق “النادي”.
وذكر المسحل أن حالات مشابهة حصلت من قبل من عدد من الأندية وتم التعامل معها .
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