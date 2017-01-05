اتفقت إدارة نادي الهلال مع اللاعب سالم الدوسري على تجديد عقده مع الفريق،الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وقدمت إدارة النادي عرضاً لتجديد العقد معه بقيمة ٣ ملايين كحد أعلى لقيمة العقد حسب سياسة السقف الأعلى لعقود الاحتراف بالنادي الأمر الذي جعل اللاعب يرفض العرض مطالباً بمبلغ أكبر من المعروض وعادت المفاوضات مجدداً واتفق الطرفان على التجديد بعد رغبة اللاعب والنادي ببقائه داخل أسوار الزعيم، ونفى مصدر مقرب من الإدارة ما يدور بخصوص تلقي اللاعب عرضاً صينياً بقيمة ١١ مليون يورو.
من جانبه لم يتحدد حتى الآن مصير اللاعب سلمان الفرج مع الهلال من تجديد عقده من عدمه، حيث أبدت مصادر هلالية عن رغبة نادي الأهلي الإمارتي في ضم اللاعب والتعاقد معه.
الجدير بالذكر أن اللاعب لم يتوصل لاتفاق مع الهلال حتى الآن بسبب الاختلاف على قيمة العقد الذي لا يتناسب مع طموح اللاعب حسب وصفه وكانت هنالك مفاوضات سابقة من قبل الجزيرة الإماراتي مع الهلال واللاعب للاحتراف بصفوفهم لكن لم يتم الاتفاق وأغلق ملف الجزيرة نهائياً. وفق “النادي”.
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