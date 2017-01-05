علمت صحيفة محلية من مصادر مطلعة بأن إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول قد أعدت ملفا خاصا للتعاقد مع المحترف الرابع ليكون بديلا للمحترف البرازيلي تياغو ألفيس الذي تقرر عدم استمراره وذلك لدعم صفوف الفريق الأول في المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الملف يضم عددا من أبرز المهاجمين من أميركا الجنوبية ومن أبرزهم نيكولاس بلاندي مهاجم نادي سان لورينزو الأرجنتيني الذي يتصدر الدوري الأرجنتيني بالمشاركة مع جودي كروز.
وكشفت المصادر أن الهلال قدم 5.7 مليون دولار للظفر بالصفقة وينتظر الرد النهائي للنادي الأرجنتيني، ويبلغ اللاعب بلاندي من العمر (26 سنة) ويمتاز باللعب على الأطراف، كما أنه يجيد اللعب بالقدم اليمنى. وفق “الشرق الأوسط”.
وهو الخيار الأول لمدرب الهلال دياز ضمن عدد من اللاعبين يحويهم الملف الهلالي، وسبق للاعب أن لعب لنادي بوكا جونيورز المكسيكي في بداياته.
من جانب آخر يتوجه الهلال في حال تمت الصفقة مع محترف رابع غير آسيوي إلى استبعاد الأوروغوياني نيكولاس ميليسي من المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسختها المقبلة 2017 والاكتفاء بالمشاركة بثلاثة أجانب.
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