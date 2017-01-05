أبلغ العراقي سعد عبد الأمير ادارة نادي القادسية انه يرغب بتمثيل النادي الاهلي في فترة الانتقالات الشتوية بعد تقديم النادي الجداوي الاخضر عرض رسمي ، مطالباً ادارة معدي الهاجري بالسماح له بالانتقال من اجل ان يستفيد الطرفين مادياً من هذه الخطوة.
وبحسب المصادر المقربة من المسؤولين في الاهلي فإن نادي القادسية رفض السماح للمحترف العراقي بالمغادرة قبل نهاية عقده والذي تبقى فيه 6 أشهر حيث تم التجديد له بداية هذا الموسم بعد المستويات الملفتة في الموسم الذي سبقه.
وأبرز الاسباب التي دفعت القادسية لرفض العرض المقدم من الاهلي ان الفريق لا زال يتواجد بمناطق المؤخّرة قبيل 11 جولة من نهاية الموسم حيث يسعون لضمان البقاء ويفضلون المحافظة على كافة العناصر المميزة.
وبعد أن وصلت المفاوضات بين إدارتي الاهلي والقادسية في الساعات الماضية لطريق مسدود ابلغ الأهلاويين اللاعب سعد عبد الأمير بان الصفقة لن ترى النور الا إذا ضغط على المسؤولين في النادي الشرقاوي للموافقة على العرض المقدم لهم او الحصول على مخالصة مالية من اجل الانضمام الى بطل الدوري السعودي.
وكان المدرب السويسري كرستيان جروس والذي يشغل في هذا التوقيت منصب المدير الفني في الاهلي قد اقترح اسم اللاعب العراقي البالغ 24 عام ليحل بديلا للبرازيلي كارلوس لويز الذي قدم بتوصية من المدرب السابق ولم يقدم المستوي المأمول منه. وفق “أخبار 24”.
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