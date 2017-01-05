حذّر باحث دكتوراه سعودي زملاءه المبتعثين بالولايات المتحدة الأمريكية، من مرض نادر وخطير يسمّى “disease Lyme”، يسبّب الإعاقة وأمراض المخ والقلب، مفيداً بانتشار المرض بأماكن وجود الغزلان.
ووفقا لموقع سبق أكد باحث الدكتوراه في جامعة هاورد الأمريكية يوسف بن علي الراجحي وجود مرضdisease Lyme في قارة أمريكا، التي يوجد فيها آلاف المبتعثين السعوديين والزوار، مشيراً إلى خطورة المرض الذي يسبب إعاقة وأمراضاً مثل المخ والقلب وغيرها، خصوصاً إذا لم يتم اكتشافه في مراحل طبية مبكّرة.
وكشف “الراجحي” عن أماكن انتشار مرض “لايم”، وارتباطه بوجود الغزلان وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي توجد فيها الغزلان بكثرة، مشيراً إلى أن حيوان الغزال يعتبرdefinitive host لـ tick (قراد) التي توجد فيها بكتيريا المسببة للمرض Borrelia burgdorferi وترجع تسمية المرض Lyme إلى مدينة في دولة كندا تم اكتشاف المرض فيها.
وأضاف “الراجحي” أن مرض “لايم” ليس له علاج عند التأخير في اكتشافه في مراحله الأولى؛ إذ لا بد من إعطاء المصاب بالمرض جرعات من المضاد الحيوي مثل “التتراسايكلين” بوصفة الطبيب ولمدة معينة.
واستطرد: تكون الأعراض الأولية للمرض مشابهة للإنفلونزا إلى جانب ظهور منطقة احمرار دائرية بمكان قرصة tick -ليس كل tick حاملاً للبكتيريا المسببة للمرض- مطالباً بضرورة الذهاب للعيادة مباشرة عند الاشتباه والفحص، مؤكداً أن عدم الاهتمام بعوارض المرض سيؤدي إلى تقليل نسبة علاجه مدى الحياة، وهي نسبة محيّرة للأطباء؛ لكون المرض ليس له مكان معين بالجسم يهجم عليه.
وطالب “الراجحي” زوّار ومبتعثي أمريكا، بالانتباه لمثل هذه الأعراض الأولية وعدم التساهل معها، خصوصاً عند الإحساس بها بعد زيارة الغابات أو أماكن وجود الغزلان.
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