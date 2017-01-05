ذكر الدكتور عبدالكريم سمان والد المحامية شهد إحدى ضحايا هجوم إسطنبول الإرهابي، أن ابنته ألحت عليه للسفر إلى تركيا معللة ذلك بأن عمرها قصير، ما دفعه للموافقة على طلبها.
وأضاف الوالد، وفقا لـ”عكاظ” أن خالها وعائلته كانوا سيسافرون إلى تركيا وقبل أيام من السفر أخذت تلح عليه لمرافقتهم؛ لعلمها أني لا أوافق على سفر البنت إلا مع والديها.
وأضاف أنها قالت له “عمري قصير يا بابا وأتمنى أن توافق على الرحلة” فوافقت مباشرة، ولم تصدق حيث سارعت بالحجز خلال خمس دقائق ودفعت قيمة تذكرتها.
من جهة أخرى، قال غسان عنبر “خال شهد” إنهم سافروا بغرض متابعة قضية لأحد رجال الأعمال، مضيفا أنه غادر المطعم مع زوجته وابنته لأن الطقس كان بارداً، فيما فضلت شهد الانتظار في المطعم، فحدث بعدها بقليل حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة العشرات بينهم شهد.
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