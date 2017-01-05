تعتزم شركة “آبل” الأمريكية استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد “رؤية سوفت”، والذي دشنته مؤخراً مجموعة “سوفت بنك اليابانية” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ووفقاً للمتحدثة باسم شركة “آبل” كرسيتين هيجويت، فإن الشركة، تعتزم بعد التعاون الطويل والاستثمار مع شركة اتصالات يابانية تتبع لمجموعة “سوفت بنك” اليابانية، تطوير تكنولوجيا ذات أبعاد استراتيجية، وتمويل تقنيات حديثة ستستخدم في المستقبل.
يذكر أن رئيس “سوفت بنك” كان قد وعد خلال لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ديسمبر الماضي، باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبحث استثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا، وذلك لتعزيز التقنية، بينما تساهم “سوفت بنك” باستثمار يتجاوز إجماليه 25 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.
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