ذكرت مواطنة أن جوازات مطار الملك عبدالعزيز في جدة منعتها من السفر برفقة أخيها الأكبر وإخوتها، وطالبتها بتصريح وإذن سفر من طليقها.
وأوضحت المواطنة، وفقاً لـ”الحياة” أنه في يوم الجمعة الماضي رفضت جوازات المطار سفرها من جدة إلى دبي، ولم تعترف بصك الطلاق الذي معها، وطالبوها بإحضار طليقها أو مراجعة الأحوال المدنية لتعديل حالتها من متزوجة إلى مطلقة.
وأضافت أنها لجأت في النهاية إلى طليقها وبعد ترج وافق على الحضور للمطار ليسمح لها بالسفر مع أخيها.
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