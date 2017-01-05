ذكرت مصادر أن تحصيل قيمة ضرائب السلع الانتقائية ستكون على سعر البيع النهائي المحدد من المصانع والمستوردين، بعد طرحها في الأسواق.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية” أن هناك توجهاً مستقبلياً لوضع علامة سعر الضريبة على المنتج، سواء على المستورد أو المصنع.
يذكر أن وثيقة التوازن المالي قد تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.
وكانت وزارة المالية قد نفت أمس بدء تطبيق الضريبة، مبينة أنه سيتم البدء في تطبيقها بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية.
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