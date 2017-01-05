كشفت دراسة حديثة، أن مخالفات قائدي المركبات زادت بعد تطبيق نظام “ساهر” لرصد المخالفات المرورية، مبينة أن استخدام الجوال أثناء القيادة هو السبب الرئيس لازدياد حوادث الطرق.
كما أكدت الدراسة التي أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل بجامعة الطائف، أن “ساهر” أسهم في تحسين سلوك قائدي المركبات، خاصة من جهة الالتزام عند الإشارات الضوئية، والالتزام بالسرعة المحددة داخل المدن، إلا أنها نفت في الوقت ذاته وجود علاقة بين زيادة قيمة المخالفات المرورية وتقليل الحوادث.
وأوضح مشرف الكرسي الدكتور فهد الجهني، وفقاً لـ”الوطن”، أن الدراسة تضمنت تحليل 1019 استبياناً، وزعت في 4 مناطق هي “الغربية، الوسطى، الشرقية، والجنوبية”، وأنها قامت على 5 مقاييس شملت الوعي بنظام ساهر، وأن التعريف والتوعية به قبل تطبيقه لم يكونا كافيين، ودرجة ثقة السائقين في نظام “ساهر”.
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