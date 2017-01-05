بدأت يوم أمس أعمال ورشة عمل تطوير الإعلام الكشفي التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمقر الجمعية في الرياض ، ويشارك فيها عدد من المهتمين والمتخصصين من مختلف قطاعات الجمعية .
وأوضح مفوض الإعلام بالجمعية ، عبدالله بن محمد المنصور ، أن الورشة تأتي رغبة في تطوير الأداء المهني ، ورفع كفاءة الإعلاميين الكشفيين ، وتعزيز مستوى الاحتراف لديهم ، وتطوير أدائهم المهني وقدراتهم ومهاراتهم وصولاً الى اعلام كشفي متطور متخصص يسهم في تطوير الرسالة الاعلامية الكشفية شكلاً وموضوعاً ، ويتسق مع البناء المؤسسي للجمعية في تطوير أدائها .
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