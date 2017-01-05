أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن المشاريع المنفذة والجاري العمل فيها بمحافظتي الكامل وخليص تقدر قيمتها بنحو 1.158 مليار ريال.وبشر الأهالي لدى جولته التفقدية على المحافظتين أمس (الأربعاء) بالبدء في تنفيذ ازدواج طريق الكامل خلال هذا العام لخدمة أبناء محافظة الكامل والقرى المجاورة لها.
وبحسب صحيفة عكاظ لاطف أمير مكة الأهالي لدى وصوله إلى المحافظة بالقول «أحمد الله على أن وصلنا أنا وزملائي بالسلامة إلى محافظة الكامل بعد أن مشينا على الداب الأسود، وبإذن الله سيكون طريقا مزدوجا قريبا».
وقال أمير مكة «تشرفت بزيارة محافظتي خليص والكامل، ونقلت لإنسان هذه المنطقة تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهم بالسعادة والخير، وأمره الكريم لي ولأمثالي من المسؤولين في المناطق بزيارة المواطن والوقوف على أحواله، والاستماع لمتطلباته، والوقوف على المشاريع المنجزة والأخرى الجاري تنفيذها» .
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