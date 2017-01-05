وثق مواطن من خلال مقطع فيديو قيام عمالة أمس (الأربعاء)، برفع وإزالة الورود والأزهار التي وُضعت على مدخل الطريق بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك عقب انتهاء زيارة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لها.
وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره المواطن من خلال جواله الخاص من دون أن يحدد موقعه، قيام عدد من العمال بحمل ورفع بعض نباتات الزينة الموضوعة في أحد الطرق بمحافظة تابعة تزامناً مع زيارة الأمير خالد الفيصل لها.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن الأمير خالد الفيصل زار أمس الكامل وخليص التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.
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