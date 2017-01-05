ذكرت مصادر أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف أصدرت قراراً بإبعاد معلم وإعفاء مدير مدرسة من مهامه الإدارية على خلفية استضافة أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح له بالدخول لأحد الفصول والحديث إلى الطلاب.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة من قبل إدارة التعليم انتهت من تحقيقاتها في الواقعة وثبت لديها إدانة المسؤولين فيها؛ حيث وجهت بإبعاد المعلم عن التدريس وتكليفه بالعمل الإداري، لاستضافته المتحدث إلى الطلاب وسماحه له بالدخول للفصل الدراسي، وكذلك إعفاء مدير المدرسة من مهامه الإدارية وتحويله إلى وكيل لمدرسة أخرى.
وكانت إدارة التعليم بالطائف قد وعدت في وقتٍ سابق بالتحقيق في مقطع فيديو متداول يُظهر وقوف شخص من مشاهير مواقع التواصل أمام الطلاب بإحدى المدارس ويقوم بمخاطبتهم لعدة دقائق. وفق “أخبار 24”.
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