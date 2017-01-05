توفي في الساعات الأولى من فجر الأحد الماضي، زائر إندونيسي أثناء سجوده في صلاة التهجد في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
وجاء في تفاصيل الخبر بحسب “تواصل” نقلاً عن مدير الحملة عفيف الدين رحالي، أن المواطن الإندونيسي البالغ من العمر 63 عاماً، كان قد قدم إلى المملكة الأسبوع الماضي بتأشيرة العمرة، وبدأ رحلته بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث كان ينوي الذهاب هذا الأسبوع إلى مكة المكرمة لأداء العمرة التي تعد الأولى في حياته.
وأوضح رحالي أن الفقيد كان حريصاً على التواجد بالقرب من المسجد النبوي، وأداء الصلوات فيه، لافتاً إلى أنه في فجر الأحد الماضي وعند الساعة 3:30 تقريباً حين كان يصلي التهجد فارقت روحه الحياة وهو في السجود، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى حيث أكد أن وفاته طبيعي، ودفن بالمدينة.
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