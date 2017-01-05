قامت القوات السعودية المرابطة في الحد الجنوبي بعمليات تطهير لعدد من المواقع الحدودية، صادرت على إثرها أسلحة تابعة لعناصر الميليشيات الحوثية والمخلوع علي عبد الله صالح.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية أمس (الأربعاء)، والذي أظهر العديد من الأسلحة التي قامت القوات بمصادرتها، والتي احتوت على مضادات للطائرات، وعدد كبير من ذخائر القناصة.
وأوضح أحد القادة العسكريين في شرحه للعملية والأشياء المصادرة، أن العملية قامت بها الكتيبة الثالثة للواء الرابع، وتم طرد العناصر الانقلابية ومصادرة الأسلحة.
كما بين في المقطع أن من ضمن الأسلحة المصادرة مجسماً بدائيا غريباً يستخدمه القناصة الحوثيون في تنفيذ عملياتهم، لخداع الجنود على الحدود.
وفق “أخبار 24”.
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