تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 لتوقيع اتفاقيات لاستقدام عمالة منزلية من 4 دول إفريقية، وهي الصومال، وإثيوبيا، وغينيا، وتشاد.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن الوزارة تهدف إلى توفير مزيد من العمالة المنزلية من مصادر متنوعة، موضحاً أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه.
من جهته، أكد مصدر مطلع بالوزارة وفقاً لـ”المدينة”، أن المفاوضات مع الصومال وصلت لمراحل متقدمة، متوقعاً أن تترواح تكاليف استقدام العمالة الصومالية بين 6 و7 آلاف ريال.
بدوره أوضح أحد أصحاب مكاتب الاستقدام، أن فتح الاستقدام من دول جديدة يسهم في فتح السوق للتنافس لتقديم أفضل الخدمات وأقل التكاليف، مشدداً على ضرورة إلزام الدول المصدرة باستيفاء اشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
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