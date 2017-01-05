يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلاق فعاليات المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة “الجنادرية” يوم الأربعاء 4/ 5/ 1438هـ الموافق 1/ 2/ 2017م.
وذكرت وزارة الحرس الوطني أن الفعاليات ستشمل العرضة السعودية وسباق الهجن الكبير والحفل الخطابي والنشاط الثقافي.
وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية ستشارك هذا العام كضيف شرف للمهرجان، إضافة لمشاركة دول مجلس التعاون وإمارات مناطق المملكة.
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