اختتمت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز يوم الخميس 30-3-1438هـ -ممثلة في الإدارة العامّة للعلاقات العامّة والإعلام – حملة (من أجل أبطالنا) للتبرع بالدّم بالتعاون مع (مستشفى الملك خالد بالخرج ، مستشفى حوطة بني تميم ، مستشفى الأفلاج العام، المستشفى العام بوادي الدواسر)، وبمشاركة كليات التربية بالخرج، والعلوم الدراسات الإنسانيّة، وعمادة السنة التحضيريّة، والصيدلة، الهندسة، وهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الطبيّة التطبيقية، كما امتدت إلى كلية التربية بالدلم، والعلوم والدراسات الإنسانيّة بحوطة بني تميم، والعلوم والدراسات الإنسانيّة بالأفلاج.
وتأتي هذه الحملة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز وفروعها؛ لشد أزر ورفع همة جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي من خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه المجتمع، وتعزيز المبادرات التطوعية في كافة المجالات الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى اللحمة الوطنية خصوصاً في هذه الأوقات التي تمر بها المنطقة.
وقد شهدت الحملة التي انطلقت فعالياتها الأحد 26 من شهر ربيع الأول 1438هـ إقبالا كبيراً، وحرصاً واضحاً على المشاركة بالتبرع بالدم، من طالبات كليات الجامعة في شتّى فروعها، وقد أعرب الجميع عن سعادتهم بما حققته الحملة من نتائج طيبة، وآثار ملموسة، أكدت ما يُكنه منسوبي جامعة سطام لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، تقديرا واعتزازا بما يبذلونه في سبيل الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين التي هي معقل الإسلام، وبلده الكبير. حيث تأتي هذه الحملة انطلاقًا من دور الجامعة في تحقيق المشاركة المجتمعية ومساندة لأبطالنا في الحدّ الجنوبي الذين يبذلون أرواحهم في سبيل أمن وأمان وطننا الغالي.
كما كانت لها ردود أفعال إيجابيّة، فقد تلقت الإدارة العامّة والإعلام بالجامعة عبارات صوتية ومقروءة من أبطالنا البواسل في الحدّ الجنوبي يشكرون فيها الجامعة على هذه الحملة.
وتتجه جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز مستقبلاً إلى تفعيل برامجها المجتمعيّة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع انطلاقًا من أهم وظائفها وهي دمة المجتمع أفرادًا ومؤسسات حكومية وأهليّة.
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