عـقـد المجلس البلدي لبلدية الدلم اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأستاذ/ هديان بن حشان الدوسري بحضور أعضاء المجلس تم مناقشة عدد من الموضوعات وأصدر المجلس عدة توصيات منها :
* مخاطبة رئيس مركز الدلم لتوضيح آليه تنظيم الحفلات والمناسبات بالدلم.
* أوصى المجلس بضرورة وضع صبات خرسانية بالجزيرة الوسطية لحماية طريق الدلم – السيح
* أوصى المجلس بمخاطبة البلدية لوضع لوحات توعويه بالحدائق منعاً للعبث بالممتلكات العامة.
* قرر المجلس الموافقة على تكليف بلدية الدلم بتخصيص موقع لأنشطة خلاطات الاسفلت والخرسانة ومصانع البلك.
* قرر المجلس تشكيل لجنة للاهتمام بمنتزه وثيلان والمتابعة مع الجهات المعنية لجميع مايخص ذلك وتذليل كافة المعوقات وهم كالتالي:
١- أ/ هديان بن حشان الدوسري.
٢- أ/ عبدالعزيز بن سليمان الحقباني.
٣- أ/ محسن بن علي المحسن.
* قرر المجلس تشكيل لجنة لدعم استثمارات بلدية الدلم وترشيح الأعضاء التالية أسمائهم :
١- م/ وليد بن سعد القحيز.
٢- أ/ فيصل بن عبدالرحمن الدوسري.
٣- أ/ ناصر بن راشد القبعان.
٤- أ/ جابر بن محمد الفهادي.
* قرر المجلس إبراز معايير واشتراطات إصدار وتجديد الرخص المهنية والفنية في مكان بارز داخل مبنى بلدية الدلم وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية.
* قرر المجلس الموافقة على وضع اجهزة رياضيه ذات مواصفات وجوده عاليه بالميادين الرياضية الترفيهية للحدائق.
* قرر المجلس بصيانة الطريق الحالي الواصل للمدينة الصناعية الواقع جنوب شرق سوق الأعلاف والماشية.
* إطّلع المجلس على النتائج المعروضة من قبل رئيس المجلس البلدي بخصوص تفعيل دور لجنة السعودة وتم التوصية على مخاطبة الجهات ذات الاختصاص للتأكيد على تفعيل التعاميم الصادرة من المقام السامي المنظمة للسعودة بالنسب الموضحة في التعاميم المشار إليها.
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