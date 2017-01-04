كرم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، مقيماً من الجنسية الهندية تقديراً لموقفه النبيل بإنقاذ مقيم سريلانكي من الانتحار.
ومنح أمير المنطقة المقيم الهندي شهادة تقدير على تضحيته شكره فيها، واصفا ما قام به بالعمل البطولي والإنساني النبيل، كما قدم له مبلغاً مالياً، ووجه بإحالة المقيم السريلانكي إلى مستشفى الصحة النفسية.
وكان المقيم الهندي قد أصيب خلال عملية الإنقاذ بجروح بعدما كسر زجاج نافذة غرفة أغلقها المقيم السريلانكي على نفسه وربط رقبته بحبل موصول بالسقف في سكن للعمال.
وتمكن الهندي من اقتحام المكان بكسر زجاج النافذة، حيث أنزل الحبل سريعا وأنقذ العامل السريلانكي في اللحظات الأخيرة، ليتم نقله للمستشفى لعلاج الإصابات التي حلت بيده ورأسه إثر كسر زجاج النافذة.
وفق “أخبار 24”.
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